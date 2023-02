"Il Comune organizzi un evento per ricordare Don Milani"

"Bisogna ricordare Don Milani nel centenario della nascita". Lo dice Gaetano Ceccarelli (in foto), capogruppo in consiglio comunale a Capannori di Popolari e Moderati. "Un sacerdote ed educatore cattolico, la cui opera é strettamente legata all’esperienza didattica rivolta agli alunni della scuola di Barbiana, nell’omonima frazione del comune di Vicchio in provincia di Firenze – scrive Ceccarelli - ideatore ed attuatore di una esperienza socio educativa che rappresenta ancora oggi un modello valido ed innovativo per la per la formazione delle giovani generazioni. Don Milani voleva una scuola basata sulle pari opportunità per tutti gli studenti, tuttora più formali che reali nel sistema scolastico vigente. Infatti, in presenza di un aumento delle disuguaglianze sociali come quello che si registra da anni in Italia, è sempre più difficile soprattutto per i figli delle fasce sociali meno abbienti salire sul cosiddetto "ascensore sociale", inteso come la possibilità di un individuo di migliorare il proprio status socio-economico nel corso della vita.

Per questi ed altri motivi, è utile ed opportuno non disperdere l’esempio educativo delineato da Don Milani e pertanto, nella ricorrenza del centenario della nascita, ho chiesto all’amministrazione comunale di Capannori durante un recente consiglio comunale – conclude il consigliere - di organizzare un evento dedicato al ricordo del sacerdote toscano, cioè ad una delle personalità più significative per il sistema di istruzione e formazione italiano". Sono già diverse le iniziative in Toscana per ricordare Don Milani.