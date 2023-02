Il Comune mette due edifici a disposizione della comunità

Il Comune di Capannori assegna in comodato gratuito due immobili di proprietà del Municipio di piazza Moro. Tutto ciò attraverso uno specifico bando a cui possono partecipare le associazioni ad esempio. Il riferimento è rappresentato dalla determinazione numero 111 dello scorso 8 febbraio. L’Ente non è intenzionato ad utilizzare questi due fabbricati e allora preferisce che possano essere sfruttati nell’ambito della comunità per un massimo dieci giorni all’anno e per finalità socio culturali. Il primo si trova in via Manzi nella frazione di Vorno, l’altro in via S.Andrea di Compito nella località omonima.

Ogni associazione partecipante dovrà presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto, la proposta progettuale, le sue finalità, la documentazione sul legale rappresentate, il piano di manutenzione, l’iscrizione ai registri del Terzo settore e l’impatto che si conta di avere sul territorio. Info presso Comune di Capannori. Tutto ciò costituisce anche un sistema per valorizzare il patrimonio immobiliare, senza depauperarne il valore anzi, cercare di tesaurizzarlo, laddove non è possibile capitalizzare la vendita. Il Comune di Capannori, infatti, nel corso degli anni ha alienato diversi cespiti tra fabbricati e terreni ormai inutilizzati. Purtroppo non sempre l’operazione è facile.

Nel senso che sono state davvero tante le aste andate deserte e le offerte non considerate, con i prezzi di vendita che sono fatalmente calati. Concere questi edifici alle associazioni consentirà a queste ultime di prendersi cura dei fabbricati che riceveranno. Sempre in tema di associazioni, dovrebbero poter usufruire a breve anche dei locali a piano terra della stazione di Tassignano, insieme a spazi condivisi, ad esempio per il co-working e per dare una sede alla e start-up di prossima costituzione eche non possono permettersi di pagare un affitto.

Ma.Ste.