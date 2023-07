"Il Comune escluso dal finanziamento per l’impiantistica sportiva"

"Il Comune di Porcari escluso dal finanziamento per l’impiantistica sportiva". Ad affermarlo il gruppo di opposizione “La Porcari che vogliamo“ che in una nota aggiunge: "Il progetto per realizzare un campo da calcetto a Rughi presso il Parco “Don Turno Simi“, riqualificando una parte di quell’area, non ha ottenuto finanziamenti dal Bando Sport e Periferie 2022, a cui il nostro Ente ha partecipato. Stesso risultato e nessun finanziamento anche nel recente bando sull’impiantistica sportiva indetto dalla Regione Toscana nel quale il progetto di Porcari si è collocato in fondo alla graduatoria".

"Si allunga l’elenco delle occasioni perse da parte del Comune di Porcari: i bandi a cui l’amministrazione civica non ha partecipato e quelli in cui è finito escluso o in fondo alla graduatoria non si contano più - prosegue la minoranza - nel frattempo si continuano a rinviare opere attese da decenni e quel poco che viene fatto lo si fa spremendo i cittadini attraverso l’aumento delle imposte - scrive “La Porcari che vogliamo“ - con minori risorse nelle casse comunali e ricorrendo a indebitamenti. I dati recentemente illustrati dal nostro gruppo consiliare, che vedono un bilancio con un avanzo di amministrazione disponibile esiguo risibile, a fronte di un aumento dello stock di debito, parlano da soli. Porcari ha enorme bisogno di interventi pubblici. Una nuova scuola dell’infanzia, nuove strutture sportive, interventi sulla viabilità (vedi rotonda al Diaccio e parcheggi a corredo del centro) e di riqualificazione degli immobili acquistati (Dorotee e Fornace) di fatto lasciati in stato di abbandono senza nessuna vera progettualità. L’amministrazione si accontenta di micro-interventi e di piccole briciole. Nulla se paragonato a quello di cui ci sarebbe bisogno. Nulla se paragonato a quanto stanno facendo gli altri enti della Piana".

Ma. Ste.