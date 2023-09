Il Comune è più vicino I certificati demografici si potranno stampare da casa

Dalla fine di ottobre si potranno stampare alcuni certificati demografici direttamente da casa, dal proprio computer, senza recarsi in Comune. Tutto ciò, attraverso un nuovo sistema operativo del Municipio di Capannori, ma per fare questo nei prossimi giorni gli uffici garantiranno solo i servizi essenziali. I documenti anagrafici e di stato civile reperibili online saranno quelli che attualmente non vengono emessi dal portale del Ministero dell’Interno - ANPR, tra cui i certificati di nascita, morte, matrimonio, unione civile, e quelli di residenza e di stato di famiglia.

Attraverso il portale comunale si potrà adempiere anche al pagamento dell’imposta di bollo dove prevista. Una novità molto importante che sarà resa possibile grazie all’installazione di un nuovo sistema operativo dei servizi demografici del Comune. Il nuovo software consentirà inoltre di unificare in un unico database le anagrafiche dei vari uffici del Comune (tributi, scuola) in modo da poter tenere costantemente aggiornati i dati dei cittadini qualunque servizio abbiano richiesto ed anche di rendere più veloce l’espletamento delle pratiche a favore degli utenti, oltre che di garantire una maggiore sicurezza dei dati.

Il nuovo sistema faciliterà inoltre i cittadini nella compilazione delle varie pratiche online del Comune, poiché inserendo solo il nome il portale integrerà automaticamente gli eventuali dati mancanti. Sarà infine reso più facile anche lo scambio di dati con le forze dell’ordine. Per consentire la migrazione dei dati dall’attuale sistema al nuovo sistema operativo i servizi demografici dovranno effettuare alcuni giorni di chiusura al pubblico, garantendo comunque gli atti urgenti.

Tutti i servizi demografici resteranno chiusi al pubblico martedì 19 e mercoledì 20 settembre e lunedì 16 ottobre, giorni in cui saranno comunque garantiti atti urgenti e non rinviabili come ad esempio gli atti di nascita e di morte. Per quanto riguarda i servizi di stato civile da lunedì 2 ottobre a lunedì 16 ottobre saranno garantiti i soli atti urgenti o comunque già programmati (matrimoni, cittadinanze, ecc). Infine, da martedì 17 ottobre a venerdì 20 ottobre tutte le prestazioni dei servizi demografici saranno garantite solo su appuntamento, chiamando il numero 0583.428760 dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13, oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Soddisfatta l’assessora ai servizi al cittadino Serena Frediani: "Faciliteremo i cittadini e avremo dati più sicuri".

