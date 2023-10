Il Comune cerca un immobile per costruire la Casa della Cultura

Cercasi fabbricato da 400 metri quadrati, in centro per realizzare la Casa della Cultura. Il Comune di Capannori sta esplorando il mercato immobiliare. L’obiettivo prevede un teatro da oltre 500 posti una volta intercettati i fondi del PNRR. Il Comune parteciperà ad un bando specifico per realizzare teatri nuovi. Sinora, infatti, era uscito quello per ristrutturare quelli già esistenti. Infatti il Municipio di piazza Moro ha sfruttato questa occasione per il nuovo look ad Artè, in particolare con la sistemazione del tetto e una concezione diversa dell’ingresso della luce e del calore. C’è però da evidenziare come la struttura in centro sia adibita più che altro a cinema e sala congressi. Quello che l’Ente vorrebbe fare è la costruzione di uno spazio culturale con il palcoscenico, i camerini, la platea. Il progetto definitivo arriverà soltanto quando ci saranno i finanziamenti e allora l’elaborazione dell’impianto diventerà propedeutica, fondamentale, per arrivare alle risorse. Nel capoluogo della Piana un teatro adesso non c’è proprio. Anche se ad Artè, oltre al grande schermo, nel recente passato ci si è adattati anche ad ospitare rappresentazioni, eventi musicali e persino stagioni di prosa. Così si ritorna a parlare di una struttura da 500 posti.

Le caratteristiche, che dovranno essere inserite nei vari step progettuali, saranno quelle dell’ampiezza, della flessibilità. Una struttura modulabile, con aggiunta o sottrazione di piccole tribunette a seconda delle necessità. Dove sarà realizzato? Tra via Piaggia e Lunata.

Massimo Stefanini