Il Comune cerca tre professionisti Indetto un bando

Il Comune di Porcari cerca tre professionisti, tra architetti, ingegneri ed agronomi, da inserire nella Commissione comunale paesaggio per il quinquennio 2023-2028. È stato indetto un bando per la nomina di tre esperti in materia paesaggistica e ambientale che saranno scelti con delibera di giunta attraverso la comparazione dei curricula ammissibili. Questo organismo assumerà anche le funzioni di nucleo comunale di valutazione (Nucv) in materia di Vas. Potranno presentare domanda, in primis, gli esponenti del mondo accademico: professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche. Ma anche professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in questi ambiti. Sono invitati a partecipare anche i tecnici con competenze in materia agronomo-forestale o geologica, muniti tutti di laurea specialistica o equivalente. Infine possono presentare la propria candidatura anche i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in pensione, che si siano occupati del settore.

"La tutela del paesaggio - commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari - è uno dei principi fondamentali della Costituzione, articolo 9, e uno degli obiettivi che fanno della regione Toscana il distretto italiano più evoluto in termini di pianificazione urbanistica. Una delle grandi sfide future che dovrà affrontare la nostra nuova Commissione sarà la ricerca di un punto di equilibrio virtuoso e sostenibile tra attività umana, cultura dei luoghi e risorse naturali".

Ma. Ste.