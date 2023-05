Il Comune cerca soggetti organizzatori

Organizzatori di centri estivi a Capannori cercansi. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i soggetti organizzatori nel periodo tra giugno e settembre 2023 proponendo attività educativo-ricreative rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio capannorese. L’avviso, che resterà aperto fino al prossimo 13 maggio, è rivolto agli Enti del Terzo Settore, alle associazioni, agli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e altri soggetti privati che abbiano un’esperienza almeno biennale nell’organizzazione e gestione di attività educativo-ricreative per bambini e ragazzi.

Le attività estive dovranno avere una durata minima di almeno 3 settimane, anche non consecutive, e un orario minimo di 6 ore al giorno. Completata la verifica delle domande di partecipazione, il Comune provvederà a pubblicare l’elenco degli organizzatori individuati e a pubblicizzarne le attività. I cittadini che iscriveranno i propri figli potranno usufruire dei contributi che il Comune metterà a disposizione, assegnati in base all’Isee.

"E’ una attività significativa per i bambini e i ragazzi, perché consente loro di trascorrere durante l’estate alcune ore in compagnia dei propri coetanei svolgendo attività improntate alla crescita culturale, alla socializzazione e al divertimento - afferma il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili, Matteo Francesconi - , le attività estive costituiscono anche un supporto concreto per i genitori che lavorano".

M.S.