Il Comune cerca partner per allestire centri estivi

Il Comune di Altopascio ha indetto l’avviso pubblico per ricercare associazioni o parrocchie che possano garantire attività ludico, educative, ricreative, sportive, di crescita e socializzazione, di apprendimento esperienziale, come viene definito, sul proprio territorio, per organizzare ed allestire i Centri Estivi 2022, dal 15 giugno al 15 settembre 2022. Con la determinazione numero 232 dei giorni scorsi si procede ad attivare l’iter con questo obiettivo. Tutto ciò a favore di bambini e ragazzi appartenenti alle fasce di età 3-5 anni, 6-10 e 11-14 anni, quindi bambini e adolescenti. L’elemento qualitativo relativo al possesso di competenze educative, organizzative e gestionali, è considerato imprescindibile da parte dell’amministrazione comunale. L’avviso serve proprio ad avere una serie di realtà che siano in possesso di precisi requisiti e che poi saranno scelte in base alle esigenze.

La giunta, con specifica delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato le "Linee guida per lo svolgimento di queste attività a carattere educativo, ludico, sportivo, di aggregazione. Le associazioni interessate dovranno compilare il modulo di adesione messo a disposizione dal settore servizi sociali e scolastici - ufficio servizi educativi e scolastici comunale, inviando la documentazione richiesta entro il 31 maggio 2022 all’ufficio protocollo nelle seguenti modalità: compilando debitamente il modulo e sottoscriverlo con firma digitale, oppure stamparlo, compilarlo a mano e firmarlo, avendo cura poi di fare una scansione in formato pdf completa con l’aggiunta di un documento d’identità valido.

Ultimata la compilazione tutta la documentazione dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo di posta certificata: comune.altopascio@postacert.toscana.it. Il modulo fornito dal Comune di Altopascio è reperibile sul sito del Comune di Altopascio al seguente link: http:www.comune.altopascio.lu.itpaapprovazioneattivita-estive-2022. Tra i requisiti dichiarazione che tra il personale impiegato vi sia almeno il 30% di operatori, esclusivamente maggiorenni, in possesso di attestazioni o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti. Tale personale dovrà essere impiegato in maniera da garantire almeno una presenza durante tutte le attività; disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle attività estive; rispetto standard spazio disponibile; principi generali d’igiene e pulizia ed altri.

Massimo Stefanini