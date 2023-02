Il Comune al fianco dei neo genitori, ecco come

Altopascio corre in aiuto dei neo genitori o di coloro che lo stanno per diventare con "Tu qui", un percorso gratuito di sostegno alla genitorialità promosso dall’amministrazione insieme al settore servizi educativi, con Cooperativa Sociale La Luce, Usl - unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca e l’associazione Paideia. L’avvio e la presentazione del progetto è domani, alle 21,15, al nido d’infanzia "Primo Volo" di Spianate. Incontri, a ingresso gratuito, che coinvolgeranno anche psicologi, pedagogisti, antropologi, educatori di nido d’infanzia, ostetriche, insegnanti di massaggio infantile, per il quale è previsto un corso dedicato, e volontari di "Nati per leggere" con i quali vivere l’esperienza della lettura ad alta voce nell’infanzia. Per iscriversi basta rivolgersi all’ufficio servizi educativi del Comune ai numeri 0583 216353216907 o scrivere a [email protected], o contattare la Cooperativa La Luce al numero 393 8277629 - e-mail [email protected] Da quest’anno è partita la collaborazione con il Comune di Capannori e il progetto "…e io ti cullerò", aperto anche ai cittadini del Tau.