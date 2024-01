Il Comune aiuta le famiglie. I progetti

Il Comune di San Romano, grazie al finanziamento assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità, all’interno di un progetto per conciliare la vita familiare con il lavoro, al fine di dare un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei figli, per ben tre anni scolastici, dal quello 2024-2025 al 2026-2027, sarà realizzato un progetto di ludoteca per la fascia 3-11 anni. Come i progetti attualmente in essere "Ludoteca in biblioteca " e "Insieme in biblioteca ", ci sarà la possibilità, in base alle esigenze delle famiglie, di garantire la copertura su cinque giorni settimanali, dalle 16.30 alle 18, in cui verranno proposti laboratori di lettura, laboratori creativi e tantissime attività ludiche, nonché, se richiesto, per i bambini/e della scuola primaria, il supporto nei compiti. In continuità con l’attività didattica, i partecipanti saranno presi in carico da personale qualificato direttamente presso la scuola dell’infanzia e primaria, che si trovano nel capoluogo ed accompagnati presso i locali sede della biblioteca comunale dove saranno allestiti i vari laboratori.

Il servizio sarà completamente gratuito per le famiglie. All’interno dello stesso progetto, sono state finanziate, sempre per tre anni scolastici, attività estive nel periodo di sospensione delle attività didattiche.