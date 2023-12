Il Comune aiuta le associazioni. Fondi per 15 realtà del territorio

Sono in totale 15 le associazioni e i vari soggetti del territorio promotori di eventi di pubblico interesse realizzati nel periodo che va dal 15 ottobre scorso fino al prossimo 10 gennaio, collegati in particolare, ma non solo, alle festività natalizie, che riceveranno contributi dal Comune quale sostegno alla loro attività. Le risorse messe a disposizione complessivamente dall’amministrazione comunale tramite bando per aiutare lo svolgimento di eventi di interesse pubblico e la valorizzazione delle tradizioni e del territorio ammontano complessivamente a circa 20 mila euro. Fondi importanti per le realtà del territorio, che riusciranno in questo modo a continuare il loro importante lavoro quotidiano.

"Siamo soddisfatti dell’alto numero di associazioni e di altre realtà del nostro territorio che hanno ottenuto i contributi da noi messi a disposizione per la realizzazione di eventi culturali di pubblico interesse legati in particolare al Natale, ma non solo – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti (foto)-. La totalità delle richieste pervenute è stata accolta. Un segnale concreto di sostegno a tutte quelle realtà che si impegnano, in vari ambiti, per realizzare iniziative legate alla cultura e alla tradizione, offrendo opportunità di aggregazione e di intrattenimento, di cui possono fruire tutti i cittadini e tutti coloro che si trovano sul nostro territorio nel periodo delle festività".

Sul sito del Comune si trovano tutti i nominativi delle associazioni che hanno ricevuto i contributi.

M.S.