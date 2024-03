Il Comune accorcia i tempi di pagamento ai fornitori

Ridotti i tempi di pagamento dei fornitori da parte del Comune di Capannori. Dopo essere riuscito nel 2022 ad azzerare i ritardi nel pagamento dei fornitori per servizi ed opere pubbliche, rispettando la media dei tempi stabiliti, nel 2023 il Comune di Capannori è riuscito a fare ancora meglio. Dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, in riferimento all’esercizio 2023, risulta infatti che in media i pagamenti sono stati anticipati di 3 giorni rispetto ai termini di legge. Per questo l’amministrazione non è tenuta in riferimento all’esercizio 2023 ad effettuare l’accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara l’assessore al bilancio e alle finanze Ilaria Carmassi - perché per il secondo anno consecutivo non solo siamo riusciti ad essere puntuali nei pagamenti di tutti coloro che forniscono beni e servizi al Comune, fattore importante in un momento non facile, ma in molti casi siamo addirittura riusciti ad anticipare i pagamenti di 3 giorni rispetto ai 30 giorni stabiliti per legge. Questo grazie alla messa a punto di un nuovo sistema con un miglioramento organizzativo tra gli uffici comunali. Un risultato che avvantaggia tutte le realtà economiche che lavorano con il Comune, con tempi certi di pagamento e su maggiore liquidità".

Ma.Ste.