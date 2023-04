Il comitato: "Le Mura cadono a pezzi"

"Le Mura cadono a pezzi e ciò viene elegantemente ignorato": lo scrive con tanto di corredo di foto, il Comitato Vivere il Centro storico, che precisa di aver ispezionato tutti i baluardi e in una nota manifesta sconcerto per i numerosi punti del principale monumento cittadino soggetti a crollo e dei quali nessuno sembra prendersi cura. Il Comitato ha realizzato una accurata relazione fotografica che poi è stata trasmessa a sindaco, assessori, consiglieri comunali, Soprintendenza, ministero e governo in modo che al prossimo crollo nessuno possa dire: ‘non lo sapevamo’".

"Attualmente – si legge in una nota – le Mura sono considerate come un luogo buono per farci mercatini, barini, carnevalate e feste musicali, oltre che essere destinate a piste di strombazzanti risciò che obbligano a tenere per mano i bambini piccoli, togliendo loro il piacere di passeggiare in un parco. Ci auguriamo che il prossimo evento sulle Mura sia quello della cura del monumento".

Vivere il Centro Storico ricorda come nel 2017, il ministero abbia riconosciuto le Mura come bene monumentale e concesso un finanziamento di 2 milioni per la loro cura. "Questi soldi –prosegue la nota – sono stati utilizzati in parte per farci una pista ciclabile che nessuno utilizza, inoltre sono stati impegnati per rimodellare i poggi, che è una iniziativa sacrosanta della quale però non si sa più niente, mentre centinaia di migliaia di euro sono stati destinati alla installazione di ringhiere sul lato interno delle Mura che sono completamente inutili perché le cadute si sono sempre verificate sul lato esterno. Non sarebbe il caso di rimandare l installazione delle "inutili ringhiere" e destinare quel danaro ad evitare i prossimi crolli?".