Il clou sarà in piazza San Martino Proiezioni sulla facciata del Duomo

Ormai il conto alla rovescia è entrato nel vivo e prosegue la marcia di avvicinamento alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione numero 10 della sua storia, quella dunque del decennale. La manifestazione, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune – e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto – vivrà anche quest’anno il suo momento clou alla mezzanotte, con l’evento principale che, come da tradizione, si svolgerà in piazza San Martino. Nella splendida cornice della piazza della Cattedrale è infatti previsto un suggestivo spettacolo, con le luci della piazza stessa momentaneamente spente, di proiezioni sulla facciata della chiesa accompagnate dalla musica. Lo spettacolo è a cura della Proietta Srl, azienda con sede in provincia di Torino, che vanta prestigiose e collaborazioni nel suo curriculum fra le quali quella con l’organizzazione del Gran Premio di Formula 1 di Singapore.

Sempre nella solita serata, tra le tante iniziative anche l’apertura dei musei che vedrà per la prima volta anche quella dei Musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi. Oltre a essi, apriranno: Domus Romana, via Francigena entry point (ex Casa del Boia); Cattedrale di San Martino; le Torri civiche Guinigi e delle Ore; il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci; le Casermette sulle Mura di San Paolino, San Pietro e San Frediano; Palazzo Pfanner; il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e la mostra “La frutta che c’era – la frutta che cera“ nel complesso di San Micheletto.