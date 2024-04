“Il cliente di riguardo“. Il libro di Giampaolo Simi domenica alla Feltrinelli

Domenica sera alla libreria Feltrinelli in via Beccheria sarà presentato il nuovo lavoro di Giampaolo Simi, “Il cliente di riguardo” edizioni Sellerio. Dario Corbo, l’amato protagonista della serie, torna in libreria con una delle sue avventure più avvincenti; forse l’ultima. Come in una spy story, gioca su più tavoli, indaga e acquisisce informazioni, disinnesca pericoli, manipola amici e nemici, tutto pur di proteggere i suoi affetti. Giampaolo Simi, noto autore della prestigiosa casa editrice Sellerio è anche soggettista e sceneggiatore di serie come RIS e Crimini. A condurre l’incontro con l’autore sarà il giornalista Duccio Casini.