Il circolo Catalani ricorda il maestro con “Sognai“ per piano e voce

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” di Lucca e Porcari organizza, per venerdì 11 agosto alle 21 nel giardino di Palazzo Giustiniani (già Montecatini) - Via Santa Giustina n.21, un concerto per pianoforte e voce denominato “Sognai”. L’evento è in collaborazione con la Scuola di musica Sinfonia, al pianoforte il maestro Massimo Salotti, soprano Silvia Tocchini. Ci si prenota al 3479951581.