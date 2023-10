Il ciclismo piange Doriano Buonatesta. Storico dirigente e giudice di gara

Lutto in città e in particolare nel mondo sportivo. Si è spento ieri all’età di 97 anni, Doriano Buonatesta (il primo da sinistra nella foto d’epoca), storico dirigente della Unione Ciclistica Lucchese, e per tanti anni giudice di gara. Aveva all’attivo la partecipazione in qualità di Giudice in moto a ben 11 Giri d’Italia.

Alla fine degli anni Cinquanta fu dirigente dell’Unione Ciclistica Lucchese con l’incarico fra gli altri di accompagnatore delle squadre. Doriano Buonatesta fu tra coloro che organizzarono le prime edizioni del trofeo Città di Lucca. Si distinse come Giudice di gara partecipando oltre che ai Giri d’Italia anche a numerose gare professionistiche fra cui ricordiamo la Milano-Sanremo ed il Giro di Lombardia, solo per citare le più conosciute. Lascia la moglie Romana Francesconi e le figlie Sonia e Tania alle quali vanno le condoglianze di tutti gli sportivi lucchesi; i funerali si svolgeranno stamani alle ore 10,30 nella chiesa di San Concordio. Ai familiari le condoglianze anche della nostra redazione.