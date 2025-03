Il centrosinistra chiede interventi per le fognature nell’Oltreserchio

Investimenti certi e visione per il futuro del servizio idrico lucchese: lo chiedono i gruppi di opposizione (Pd, Lucca Futura, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, Partito LiberalDemocratico) con un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd, Enzo Alfarano.

"La situazione attuale rappresentata dall’amministrazione – si legge in una nota – è governata da assenza di interventi, temporeggiamenti e carenza di chiarezza. Negli ultimi decenni grazie a un accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, il Comune ha investito risorse significative per la realizzazione della rete fognaria in diverse frazioni: Nozzano Castello, Nave, Sant’Alessio, Monte San Quirico, San Marco, San Vito, Tempagnano, Antraccoli, San Cassiano a Vico, Picciorana, Santa Maria del Giudice e il ‘tubone’ tra Nozzano e Pontetetto. Un accordo il cui valore complessivo ha superato i 30 milioni di euro, di cui 5 stanziati dall’amministrazione comunale".

Negli ultimi due anni e mezzo, però, nonostante le reiterate richieste arrivate della cittadinanza e delle opposizioni, prosegue la nota, non si sono registrati nuovi investimenti.

"La necessità di nuovi investimenti è più che mai urgente – sostengono le opposizioni – così come lo è quella di dare risposte ai cittadini. Riteniamo che l’unica possibilità sia attingere alle risorse della fiscalità generale per garantire il completamento della rete fognaria nelle zone ancora sprovviste: una rete che serve per l’ambiente, che serve per i cittadini. Eppure, di nuovo, nel piano triennale delle opere pubbliche non si prevede una voce di spesa per questo tipo di interventi".