Il Centrodestra si compatta "Presto il candidato per le amministrative"

Forse sotto l’albero di Natale, più plausibile in avvio di 2024, sarà ufficializzato il candidato a sindaco del centrodestra a Capannori (dove la vittoria manca addirittura dal 1999) per le amministrative del 2024 dove, salvo clamorose sorprese sul terzo mandato per i Comuni più grandi, non ci sarà Luca Menesini, sindaco uscente a guidare i competitor del centrosinistra. Ascolto di tutte le istanze e confronto, per una campagna elettorale che il centrodestra comincerà già a settembre. E’ il progetto politico illustrato nella conferenza stampa di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che si presenteranno uniti e compatti per la sfida con le urne. Presenti Matteo Scannerini, coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, il coordinatore locale Daniele Lazzareschi: i consiglieri comunali del Carroccio Salvadore Bartolomei e Domenico Caruso, il coordinatore Paolo Ricci di FDI con il consigliere Matteo Petrini, oltre ad altri consiglieri. Bartolomei, candidato nel 2019, ha spiegato l’errore di cinque anni fa: "Mi sono preso tutte le responsabilità, ma analizzando la storia si impara dagli errori, come il ritardo con cui fu scelto il candidato. In un territorio di 156 chilometri quadrati e con 40 frazioni. Non facemmo in tempo a spiegare le nostre proposte con chiarezza. Partiamo in anticipo, per eliminare quella differenza tra risultati delle politiche e delle comunali che talvolta si sono manifestati. La prima fase sarà quella del confronto, parallelamente la scelta del candidato". Unità e massima apertura verso le eventuali liste civiche che potranno esprimere anche il candidato a diventare il primo cittadino, con Forza Italia che rappresenta il centro, l’elettorato moderato. Bartolomei ha però sottolineato come vi siano persone assai preparate anche nell’attuale minoranza. Paolo Ricci ha ricordato Giovanni Benigni e Anthony Masini, mentre Matteo Scannerini è entrato nel programma, con due aspetti specifici: "Ogni gruppo si occupa di macro temi, noi proponiamo il vigile di quartiere per la sicurezza e la razionalizzazione del sistema di raccolta, con isole a scomparsa". Caruso ha evidenziato il pragmatismo e la concretezza con cui Capannori verrebbe governata in caso di vittoria. Petrini ha ricordato. "Progetto nato 4 anni fa, abbiamo svolto opposizione solida, con oltre 300 tra mozioni e interrogazioni presentate".

Massimo Stefanini