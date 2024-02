Il centrodestra nicchia ancora. E Rontani fa campagna al mercato

La situazione di impasse rimane, anche se potrebbe sbloccarsi a breve. Dopo le verifiche provinciali, il centrodestra si confronterà in questi giorni a livello regionale e la tanto attesa fumata bianca arriverà tra il week end e la prossima settimana. Già sabato scorso sembrava che fosse questione di limare gli ultimi dettagli, invece si è aperto un confronto ulteriore.

Matteo Petrini rimane in cima alla lista, perché Fratelli d’Italia, partito egemone della coalizione, punta su di lui. Ci sono, però, le esigenze delle altre forze alleate. Il nodo da sciogliere è notevole: Petrini ha lavorato bene in consiglio, dai banchi dell’opposizione ma è chiaro che non ha il consenso di tutta la destra. Altrimenti sarebbe stato già annunciato, inoltre nessuno sarebbe andato a ‘pregare‘ Remo Santini di accettare l’investitura, ricevendo però, per tre volte, un deciso ‘no, grazie‘.

Altro concetto che rappresenta un parametro dirimente è che alcuni (anche dentro la coalizione di destra), preferirebbero un candidato dell’area moderata, sostenendo che nel Comune con più abitanti della Piana si vince valicando certe ideologie, per la tradizione cattolica e contadina dell’ex borgo rurale più esteso d’Italia. Non è un caso che nel 2019, Salvadore Bartolomei per la Lega, perse nettamente nonostante il partito di Salvini viaggiasse sul 40% a livello nazionale. E’ vero che per Menesini era il secondo mandato, ma qualcuno nel centrodestra vorrebbe una figura più di... centro. Però più il tempo passa e meno ce ne sarà per dedicarlo alla campagna elettorale.

Senza contare che Paolo Rontani, di ‘Capannori Cambia‘, approposito di moderati, non ha nessuna intenzione di stendere tappeti rossi a Petrini o chi per lui. Il j’accuse, come da noi anticipato ieri, è quello di non essere mai stati interpellati. Ricucire non sarà semplice. Un dato che può far riflettere. Oggi ‘Capannori Cambia‘ sarà presente al mercato di Marlia e domani a Capannori, con i propri volantini e simboli. Della serie si va avanti senza indugi. Nel frattempo ci sarà una lista ulteriore a competere alle amministrative di Capannori dell’8 e 9 giugno prossimi. Il Popolo della Famiglia, infatti, sabato presenterà i candidati. In tale occasione sarà presente anche il coordinatore regionale del PdF Toscana, Leonardo Bisori, che presenterà la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Una firma per la vita‘.

Massimo Stefanini