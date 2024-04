Il centrodestra ha scelto. Convergenza su Rontani

CAPANNORI

E’ previsto nei primi giorni della settimana che sta per cominciare l’annuncio del centrodestra capannorese della convergenza su Paolo Rontani, candidato sindaco della lista civica "Capannori cambia" per le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Dopo mesi di polemiche la litigiosa coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, partorirà la tanto agognata fumata bianca. L’ultima assemblea di venerdì sera ha fatto registrare l’ennesimo acceso dibattito dove però, in concreto ognuno è rimasto sulle sue posizioni. E siccome nemmeno il sondaggio commissionato alla Winpoll, società che ha lavorato anche per il Sole 24 Ore (con le telefonate arrivate a casa dei capannoresi per carpirne gli umori) ha svelato più di tanto, si andrà su Rontani.

La Lega sarà costretta a chinare il capo e accettare l’ex Udc, malgrado abbia sempre detto No al commercialista di Camigliano. Il sondaggio per tastare il polso sul consenso sul territorio non ha sciolto il dubbio sul fatto che anche "strappando" con un proprio candidato, (Gaetano Spadaro o Domenico Caruso), il partito del Carroccio avrebbe ottenuto risultati positivi. E allora tutti su Rontani. Sarà lui a sfidare Giordano Del Chiaro, insieme a Nicoletta Gini, la quale si presenterà per Capannori Popolare. Tre i candidati a sindaco contro i quattro del 2019. Sparita o quasi la politica: cinque anni fa c’erano i candidati di centrosinistra (Luca Menesini), del centrodestra (Salvadore Bartolomei della Lega), del Movimento 5 Stelle (Simone Lunardi) e di Casapound Italia (Daniele Boschi). Stavolta c’è Del Chiaro per il centrosinistra e poi molto ...civismo. Ma per quale motivo Fratelli d’Italia è d’accordo su Rontani ? Intanto perché a poco più di 50 giorni dalle elezioni "saltando" sul carro Rontani si può sfruttare il fatto che quest’ultimo si è presentato a dicembre e da allora sta martellando con la campagna elettorale. Inoltre, se dovesse vincere Del Chiaro, nettamente favorito, la sconfitta sarebbe in primis di una figura civica e i partiti ne uscirebbero candidi. Ecco perché il No alla disponibilità offerta da Elisabetta Triggiani, iscritta FDI. Ma la vera occasione era questa, senza sindaci uscenti che, come noto, godono di un bonus fisiologico di consensi. L’obiettivo è evitare il successo del centrosinistra subito al primo turno e trascinare Del Chiaro al ballottaggio.

Massimo Stefanini