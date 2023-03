Il centravanti e la Mecca Calcio e mondo islamico nel libro di Bellantone

E’ in calendario per venerdì 31 marzo la presentazione del libro “Il centravanti e la Mecca“ che si terrà nella sala stampa del torneo di Viareggio al Palazzetto dello Sport. In un’edizione della Viareggio Cup, caratterizzata dalla presenza di molte formazioni africane, non poteva mancare un appuntamento culturale in questa direzione. L’appuntamento è dunque per venerdì alle 18 nella sala stampa della Viareggio al PalaBarsacchi in via Luigi Salvatori con la presentazione del libro “Il centravanti e la Mecca”, con il sottotitolo Calcio, Islam e Petroldollari, scritto da Rocco Bellantone con il contributo di Marco Cochi, Beniamino Franceschini, Stefano Piazza, Marco Spiridigliozzi e Davide Vannucci. A condurre l’incontro sarà il giornalista Enrico Salvadori, per quasi venti anni caposervizio della redazione di Viareggio del giornale “La Nazione”. Un libro inchiesta sul rapporto tra calcio e mondo islamico: dall’oscurantismo dei Talebani agli attentati jihadisti, dalla tratta dei talenti africani agli stadi vietati alle donne in Iran, dall’acquisto di Manchester City e Psg da parte degli sceicchi del Golfo ai discussi Mondiali in Qatar. Con la prefazione di Roberto Tottoli, rettore dell’università L’Orientale di Napoli.