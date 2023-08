Il Centenario dell’Aeronautica Un mese di eventi, giochi, spettacoli

LUCCA

Anche Lucca si unisce alle celebrazioni per il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare con una serie di eventi, giochi, spettacoli e una mostra che sarà ospitata nella Cavallerizza di piazzale Verdi dal 1 al 30 settembre. Un ricco calendario di eventi che mira a coinvolgere l’intera cittadinanza, di tutte le fasce d’età, in questa importante celebrazione. I festeggiamenti per il Centenario sono iniziati a Roma lo scorso 28 marzo e proseguiranno per tutto l’anno coinvolgendo una ventina di città italiane che hanno uno stretto rapporto con la storia e lo sviluppo dell’Aeronautica, tra cui anche Lucca.

Il programma della manifestazione, curata da Fabrizio Vincenti, è stato presentato ieri mattina, a Palazzo Orsetti, dal sindaco Mario Pardini, dal colonnello Giuseppe Addesa, Comandante della 46ª Brigata Aerea, dagli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini, da Alessandro Garbini, presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Lucca e da Alessandra Del Prete, nipote dell’aviatore lucchese Carlo Del Prete. La storia e il legame tra la città di Lucca e il mondo del volo sarà visibile alla mostra che si terrà alla Cavallerizza, un vero viaggio nella storia del territorio e dei suoi aviatori, primo tra tutti Carlo Del Prete. Grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’esposizione, il cui ingresso è totalmente gratuito, sarà arricchita di contenuti specificatamente lucchesi, mostre, conferenze ed eventi.

La mostra aprirà le porte venerdì 1 settembre, alle 17, con l’inaugurazione ufficiale e sarà aperta al pubblico dal 2 al 30 settembre, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19. Il visitatore potrà scoprire il rapporto che la città ha con lo sviluppo e la crescita del mondo dell’aeronautica attraverso i 34 pannelli che raccontano la storia dell’Arma Azzurra fondata nel lontano 28 marzo 1923 e da ulteriori 12 pannelli che saranno incentrati sulla storia dell’aviazione locale, con personaggi e luoghi del territorio di Lucca e provincia: da Carlo Del Prete e i tanti piloti del territorio al pittore aerofuturista Uberto Bonetti, dall’aeroporto di Tassignano all’idroscalo di Torre del Lago e altro ancora.

Ad arricchire l’esposizione saranno anche alcuni reperti, come un aereo dell’inizio del secolo, la tuta dello stesso Del Prete, timoni di coda di aerei della Seconda Guerra Mondiale, divise originali dell’Aeronautica Militare di varie epoche e molto altro. Al termine della mostra, a Palazzo Ducale, una sala sarà destinata a tali cimeli, in modo che possano essere patrimonio di tutti. Inoltre, la cerimonia di apertura sarà seguita dalla consegna della moneta del conio dell’Antica Zecca di Lucca sul Centenario, con la medaglia su Vincenzo Lunardi e l’inaugurazione della mostra della Fondazione Antica Zecca su l’aeronautica militare nelle medaglie di Luciano Zanelli, ospitata nella casermetta San Donato.

"Lucca ha dato un importante contributo alla storia dell’aeronautica italiana, in termini di uomini e imprese eroiche che, con questa manifestazione, vogliamo valorizzare e promuovere alla cittadinanza", commenta il sindaco Pardini.

"Da Roma i festeggiamenti si spostano nelle città che hanno avuto un ruolo importante nella storia dell’aeronautica italiana, tra cui Lucca - aggiunge il colonnello Addesa -. Così celebriamo i primi cento anni, rimarcando la vicinanza e l’affetto dei toscani e dei lucchesi in particolare, verso l’Aeronautica Militare".

Giulia Alberigi