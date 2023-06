Il Cda riunito al Villino di Viareggio

Il primo Consiglio di amministrazione del nuovo Consiglio della Fondazione Giacomo Puccini, composto da Mario Pardini, Maria Pia Mencacci, Alberto Veronesi, Franco Mungai, Luca Menesini, Ilaria Del Bianco, Don Piero Ciardella, Giorgio Bartoli e Simone Grandi, si è tenuto nei giorni scorsi nel Villino Puccini di Viareggio.

Il Consiglio ha avuto modo di prendere visione dei lavori effettuati e di quanto sia necessario per il restauro definitivo.

Tutto il consiglio si è rallegrato per i risultati fino ad oggi ottenuti in termine di partecipazione alle visite del Villino e per la disponibilità di tutto il personale della Fondazione per la buona riuscita delle prossime aperture.