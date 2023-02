Il caso-San Luca va in commissione

La quarta commissione (politiche sociali, abitative e della salute) è convocata in forma urgente presso la sala consiliare di palazzo Santini per venerdì 3 marzo ore 9. Due i punti all’ordine del giorno: 1. prosecuzione dei lavori in ordine al Dea con intervento del dottor Stefano Ungaretti dell’associazione Mirco Ungaretti onlus; 2. inizio dell’analisi delle problematiche del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Luca di Lucca con intervento della dottoressa Maria Grazia Lencioni. Particolarmente importante questo ultimo punto alle luce delle problematiche emerse sul San Luca in queste settimane.