“Il caso Koerber? E’ una situazione isolata“

"Il caso Koerber? E’ una situazione unica, anzi l’occupazione sul nostro territorio è probabilmente in crescita, ci sono semmai difficoltà per assumere dipendenti e non necessariamente qualificati, noi, comunque, faremo ogni sforzo per preservare l’occupazione a Lucca": ecco come commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini (nella foto) l’annuncio di licenziare ben 90 degli oltre 400 dipendenti fatto nelle scorse settimane dalla multinazionale tedesca che nelle nostre zone ha una delle sue sedi più importanti. Per Matteini, la situazione è comunque eccezionale e, visti i dati del settore meccanico che nel 2022 ha registrato, nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia, il segno più va ricercata in dinamiche che hanno a che fare con, tanto per cambiare, scelte che nulla attengono al territorio, quando a compierle sono multinazionali.

"E’ un caso singolo – aggiunge – credo ci possano essere problematiche che vanno oltre e che rientrano in una logiche di multinazionali. Stiamo monitorando il caso e confidiamo si possa trovare una soluzione". Il settore meccanico, nel 2022, ha registrato un +12,2% nel primo trimestre, +6,3 nel secondo, +3,7 nel terzo e una leggerissima flessione (-0,2%) nel quarto: dati che non giustificherebbero i provvedimenti occupazionali annunciati.

"Quello che è successo nel 2022 – aggiunge Giovanni Gambini, componente del consiglio generale di CTN per la sezione Meccanica –è figlio di quanto accaduto nel settore cartario: c’è un rallentamento negli ordini delle aziende di quel settore, e non in tutto il mondo, che hanno rinviato gli acquisti. Ma dovranno comunque venire a Lucca in futuro: sono ottimista, vista la progressiva stabilizzazione del prezzo dell’energia e sono convinto che la situazione sia destinata a migliorare già nella seconda metà del 2023".