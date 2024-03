Il carteggio tra Ragghianti e La Malfa ottiene il premio a Firenze

Il “Carteggio Carlo Ludovico Ragghianti - Ugo La Malfa”, pubblicato a cura di Elisa Bassetto, con un saggio introduttivo di Roberto Balzani, dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, è stato insignito del riconoscimento speciale dalla giuria del Premio Firenze Ada Cullino Marcori 2024, promosso dalle Fondazioni Ada Cullino Marcori e Spadolini Nuova Antologia, premio destinato a persone ed enti che, attraverso il proprio lavoro, abbiano dato lustro alla storia e al territorio di Firenze.

La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti avrà luogo giovedì 9 maggio alle ore 16:30 nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Il presidente e il direttore della Fondazione Ragghianti, Alberto Fontana e Paolo Bolpagni, esprimono grande soddisfazione per questo riconoscimento, e si felicitano con Elisa Bassetto. Il libro, secondo volume della collana dedicata agli epistolari di Carlo Ludovico Ragghianti con le più eminenti personalità con cui fu in stretto contatto, ripercorre attraverso un ricco carteggio, composto da oltre centosettanta documenti che costituiscono il corpo principale del volume, la storia italiana della seconda metà del Novecento, dal periodo della ricostruzione alla crisi della “Repubblica dei partiti”, intercettandone cambiamenti, contraddizioni e aspirazioni. Accomunati dall’antifascismo e dalla militanza nel Partito d’Azione, Ragghianti e La Malfa si erano conosciuti nel 1934 a Milano, e da allora, uniti da un’identica passione per la politica, furono amici per il resto della vita. Nell’appendice del volume è riprodotto il testo del discorso commemorativo tenuto il 25 aprile 1979 a Firenze a Palazzo Vecchio. La pubblicazione è acquistabile alla Fondazione Ragghianti in via San Micheletto 3 a Lucca, oppure può essere ordinato sul sito www.fondazioneragghianti.it o nelle librerie online.