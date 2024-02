Il Carnevale dei bambini. Burattini e festa in piazza. Gran finale a Villa Bottini

Torna un nuovo, doppio appuntamento con il Carnevale dei bambini, sabato 17 febbraio. Alle 15, nel sotterraneo della Zecca, si terrà lo spettacolo di burattini, organizzato dall’associazione Il Sogno di Costantino e a cura del maestro Gionata Francesconi, che come accaduto per l’Epifania a villa Bottini, porterà con sé una ricca collezione di burattini artistici e storici legati al territorio ed in generale alle maschere più famose italiane. L’artista presenterà al pubblico uno spettacolo fiabesco e musicale adatto sia ad un pubblico di bambini, che al pubblico più adulto. Alle 16, in piazza San Michele, ci sarà invece la compagnia Circotà, che in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni ha organizzato l’evento. Ad accogliere le famiglie saranno presenti gli acrobati con trampoli e giocolieri, e poi musica. Lo spettacolo entrerà nel vivo con esibizioni di giocoleria e magia e il gran finale sarà affidato a mangiafuoco.

“Dopo il Carnevale di piazza San Francesco, ecco due nuovi appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano –. Teniamo in modo particolare a questi eventi di ‘Lucca In Maschera’, proprio perché sono rivolti ai bambini. Festeggeremo anche l’ultimo weekend di Carnevale, sabato 24 e domenica 25, con un grande momento di aggregazione a villa Bottini”.