Il Carnevale a Barga, tutti gli appuntamenti

Per bambini e ragazzi, ma non solo, tanti appuntamenti per festeggiare il carnevale nel comune di Barga. Sabato 3 febbraio alle ore 14, organizzato dal Comitato Paesano di San Pietro in Campo, viene organizzato il tradizionale Carnevale dei Bambini, presso gli impianti sportivi di San Pietro in Campo. Giochi vari e pentolaccia, cose buone da mangiare e animazione per tutto il pomeriggio sono assicurati. Il 3 febbraio festa di carnevale anche presso la sala parrocchiale di Filecchio, organizzata dalla parrocchia.

Giovedì 8 febbraio alle 19,30, l’Unità Pastorale di Barga organizza una Cena di Carnevale presso l’Oratorio del Sacro Cuore aperta a tutti al costo di 20 euro. Le prenotazioni entro il 5 febbraio presso la Parrocchia. Il gruppo delle Mamme, Fornaci 2.0, in collaborazione con il Comune di Barga organizzano poi per sabato 10 febbraio in piazza IV Novembre a Fornaci il classico Carnevalino dei Ragazzi. Bomboloni, pasta fritta, giochi, ballo, trucca bimbi, ricchi premi e tanto divertimento per questa giornata a ingresso libero il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il 10 febbraio, la sera, sul piazzale del Fosso, dovrebbe tornare il Baccanale di Barga, seguito l’11 in piazzale Matteotti a Barga, dal carnevale dei piccoli. L’11 febbraio invece, di sicuro, c’è il Carnevale dei Bambini in quel di Pegnana, presso la sede del comitato paesano dalle 14,30.