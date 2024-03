Il Carmine torna Mercato ‘vero‘. Per un giorno la terra fa festa

L’ultima parola al Mercato del Carmine, prima che quei battenti si chiudano per far spazio al cantiere di riqualificazione dell’area. Ed è quella che richiama alle origini stesse del mercato, nella speranza di ritrovarle: la festa della terra. Si tratta di una mostra mercato di qualità che domenica dalle 10 alle 22 aprirà a più di quaranta produttori virtuosi del territorio, che porteranno prodotti della terra, ma anche cibo e vino buono, sano e rispettoso delle materie prime e del lavoro agricolo.

Protagonisti quindi il Mercato della Terra di Sarzana, Confagricoltura Lucca, Lucca Biodinamica e una selezione dei migliori produttori agricoli indipendenti del territorio. La Festa della Terra vuole essere una celebrazione del patrimonio immateriale di saperi e tecniche della civiltà contadina. Non solo mercato, ma anche incontri con i produttori, presentazioni di libri, laboratori, incursioni poetiche e stornelli, canti popolari dal vivo, spettacoli per bimbi.

Un programma vario, per tutti, grandi e piccini, che proporrà nell’arco di tutta la giornata di domenica un fitto palinsesto di attività culturali e didattiche che animeranno sia i suggestivi spazi della Chiesa, che l’Ala Est, dedicata integralmente ai bambini. Ingresso libero, laboratori a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Ad esempio tra le 11 e le 12 “Caci e baci“ proporrà un laboratorio per fare il formaggio, con Monica Ferrucci (az. agricola I Carli, Valgiano), in collaborazione con Elena Incerti (Il Caprile, Carrara) e Pierpaolo Piagneri (az. agricola Naturalmente Lunigiana – Filattiera) con sperimentazioni su formaggi a latte crudo e dialoghi sull’amore: per il branco, per il latte e per chi lo gusta. Ore 14.30- 22 assaggi di garmugia e farro della Piana in insalata e farinata di primavera con fagiolo cannellino a cura dell’Associazione Cuochi Lucchesi. Alle 15 spazio a Grani e Pani, incontro con Guido Favilla, produttore biodinamico di grani antichi, Paolo Magazzini, fornaio del Pane di Patate della Garfagnana (presidio Slow Food) e Fabio Bertolucci Fornaio a Regnano della Marocca di Casola (presidio Slow Food). Alle 16 l’etnobotanico Marco Pardini presenterà il suo libro “L’ultimo dono di Agnese, Le radici non mentono mai“, Pacini Fazzi Editore. Ore 17 protagonista il vino con divagazioni semiserie di Fabio Pracchia, Saverio Petrilli, Cipriano Barsanti, Giuseppe Ferrua.

