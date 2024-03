Il Carmine rinasce nei week-end “Una serie infinita di proposte“

Cresce l’attesa da parte dei soci di “4223 srl” per il nullaosta della Sovrintendenza che darà il via ai lavori di rifacimento della ex chiesa del Mercato del Carmine. Dall’autorizzazione occorreranno circa 9 mesi per vedere rifiorire la prima area, quella della chiesa, importante tassello della rigenerazione dell’intero complesso.

"Stiamo attraversando la fase autorizzativa con la Sovrintendenza – spiega Matteo Mattia Gemignani, amministratore delegato insieme a Bartolomeo Pampaloni della società – Con i tempi autorizzativi dovremmo esserci, il confronto con la Sovrintendenza è sempre stato improntato a un dialogo corretto e proficuo, quindi siamo convinti che i tempi siano maturi; peraltro – prosegue Gemignani – proprio per non sovraccaricare gli uffici, abbiamo suddiviso in due lotti autorizzativi i lavori di restauro conservativo; nel primo andremo a intervenire con un restauro fedele ai materiali già presenti; il secondo, invece, prevede interventi sugli impianti".

L’attesa dei soci della “4223”, è del tutto motivata: il progetto generale legato al Mercato del Carmine, contrassegnato anche da iniziative aperte al pubblico, ha smosso l’interesse di molte persone.

"Siamo rimasti esterrefatti – prosegue Gemignani – della serie infinita di proposte per eventi all’interno della struttura; c’è aspettativa, molta voglia di far vivere questo spazio che appartiene alla città e che noi vogliamo mantenere esattamente così, quale luogo aperto, inclusivo e accogliente".

La recente scoperta di affreschi risalenti al ‘400 e ‘600, inoltre, ha fatto capire l’importanza di portare a nuova vita il complesso, rimasto nell’oblio per troppo tempo.

"Ci hanno fatto vedere i dipinti – racconta Gemignani – sono stupendi, non immaginavo una bellezza simile; emergono dall’intonaco bianco e rappresentano un regalo per l’intera città e noi, da ospiti, non possiamo che essere felici". L’amministratore delegato auspica che "le istituzioni coinvolte abbiano il piacere di condividere il nostro progetto che vuole essere in dialogo costante con la città in quanto patrimonio indissolubile".

Intanto, durante il mese di marzo, nei giorni 8, 15 e 22 (ore 8.14) si potrà partecipare a iniziative che prevedono bar, dj set, biliardini e ping pong, con “Porte aperte della ex chiesa del mercato del Carmine”.

Maurizio Guccione