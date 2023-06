Il capolavoro ritrovato Pala d’altare per S.Martino esposta a Monte Carlo

L’arte del pittore rinascimentale lucchese Ansano “Sano” Ciampanti, sarà in mostra fino al 30 giugno presso la sede della galleria d’arte Moretti Fine Art, nella sua sede di 27 Avenue de la Costa a Monte-Carlo. Si tratta di una pala di altare che raffigura San Girolamo e San Giuseppe con il sacerdote Clemente di Antonio Andrucci come donatore. Un’opera importante del pittore lucchese che visse a cavallo tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500.

A partire da oggi, quello che gli esperti definiscono un capolavoro, sarà mostrato al pubblico e vedrà la luce dopo secoli trascorsi nell’oblio, come spiegano dalla Galleria Moretti Fine Art che, lo ricordiamo, vede tra le sue prestigiose sedi quella di Firenze e Londra. "Sano Ciampanti – afferma Fabrizio Moretti – è la personalità artistica più interessante della Lucca rinascimentale, che si contraddistingue per originalità e sapienza pittorica; siamo di fronte a un artista, profondamente legato al suo territorio, il Filippino Lippi lucchese". Prosegue Moretti: "Per questo sarebbe molto bello se la pala, che si contraddistingue anche per un eccezionale stato di conservazione, riuscisse a tornare a Lucca, dal quale Duomo proveniva".

Il suggerimento, che arriva da un esperto d’arte, sembra invocare un interessamento, rivolto all’intera comunità lucchese, affinché la preziosa pala di altare possa fare ritorno in San Martino, dopo lunghissima assenza.

Si legge in una nota diffusa dalla galleria Moretti Fine Art: "Si tratta di uno dei lavori giovanili più sorprendenti di Sano Ciampanti di cui, in Italia e a Lucca, si erano perse quasi completamente le tracce; le pazienti ricerche d’archivio, condotte per conto della galleria, hanno recentemente risolto il mistero che lo riguardava".

Ed è grazie ai documenti recuperati negli archivi della diocesi di Lucca, che oggi è possibile affermare che "il dipinto fu commissionato specificamente per la Cattedrale di San Martino nel 1498; il committente era un sacerdote, Clemente di Antonio Andrucci, che ora si può identificare con certezza nella figura inginocchiata e vestita di nero". Sano Ciampanti, secondo le fonti dei ricercatori e come si legge nella nota della Moretti Fine Art, "era conosciuto come il Maestro di San Filippo, dal nome di un dipinto della piccola chiesa di San Filippo alle porte di Lucca, l’originalità e il virtuosismo diventano cifre evidenti delle sue opere quando combina elementi presenti nei lavori maturi dei principali pittori fiorentini della sua epoca: Botticelli, Ghirlandaio e Filippino Lippi, con una luminosità e una speciale attenzione ai dettagli".

Dalla galleria fanno sapere, inoltre, che la rarità della pala d’altare di Ciampanti non può essere sottovalutata.

La sua esposizione, dunque, non solo rappresenta un motivo di attenzione per gli studiosi e il pubblico sensibile, ma è l’occasione – partendo proprio da Lucca – per tessere una tela utile a riportare alla casa natia questo importante dipinto.

Maurizio Guccione