Il Canto dell’Orinoco di Leandro Lucchetti domani alla Coop.fi

Domani sera alle 18 nella Sala Soci della Coop.fi di Sant’Anna, viale Puccini, si terrà la presentazione del libro di Leandro Lucchetti, Il canto dell’Orinoco, Robin edizioni, premiato alla terza edizione del Premio “Carlo Piaggia”. I presenti e Luciano Luciani interpellano l’autore sui contenuti e i modi della sua scrittura. Letture a cura dell’attore Marco Di Stefano. Il viaggio che Lucchetti racconta, sempre con apprezzabile ironia e autoironia e un condivisibile atteggiamento antieroico, avviene non solo lungo lontani meridiani e paralleli atlantici, ma anche nella memoria e nelle insondabili oscurità dell’animo umano. Ha inizio negli anni del primo dopoguerra nel tormentatissimo scenario del confine orientale italiano. Esala il veleno di quei tempi tormentati e giunge in luoghi remoti e sino ai nostri giorni. E per nessuno, protagonisti, coprotagonisti e comprimari sarà cosa semplice ritrovare pace. Il titolo: per i nativi è ‘el Cobra Grande’, l’Orinoco, il maestoso fiume amazzonico considerato per secoli da conquistadores, avventurieri e pirati la via d’accesso per l’Eldorado.