"Il cantiere dell’area Usl procede spedito"

"Il cantiere dell’area Usl, devo dire che procede spedito con gli addetti che spesso lavorano anche la domenica - dice il sindaco David Saisi – Metre la sua posizione semplice da raggiungerei sia dagli abitanti della Mediavalle sia da quelli della Garfagnana, sta diventando sempre più riferimento per i servizi alla persona e non solo sanitari. Siamo molto soddisfatti per questo nuovo Centro che aprirà il 5 marzo e sarà un certo arricchimento del territorio, trattandosi anche di una importante riqualificazione di uno stabile da tempo abbandonato".