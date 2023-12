Il cantautore Rossi vince il premio Bartolini. Primo per originalità La decima edizione del Premio Città di Lucca Elvi Bartolini ha incoronato Leonardo Rossi come vincitore assoluto. La giuria ha motivato l'assegnazione del premio per la sua originalità e la sua decisa personalità. Auguriamo a Rossi di continuare a cercare nuove emozioni.