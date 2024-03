Il cantautore De Pietro e il suo libro denuncia a Villa Le Sughere

Nuovo appuntamento con il salotto artistico letterario di Villa Le Sughere, in via Conti 15 al Marginone di Altopascio, stasera dalle 19.30, con la presentazione del libro di Alfonso De Pietro “SOS Salva Ogni Sogno. 1978-1994. Da Peppino Impastato a don Peppino Diana“ (pubblicato da bookabook). Le vite di sei uomini e una donna che hanno fatto tutto quanto in loro potere, e anche di piu, per combattere la piaga della mafia, pagando un alto prezzo per il loro coraggio e la loro forza

d’animo. Dalla radio ai giornali, dalla fotografia all’altare di una parrocchia, Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Libero Grassi, Paolo Borsellino, Rita Atria, Lollò Cartisano e don Peppino Diana si sono impegnati con ogni mezzo a loro disposizione per offrire una testimonianza di vita, per denunciare, per fare nomi e cognomi. L’evento di stasera avrà un’introduzione a cura del professore e storico Franco Donatini, una presentazione della scrittrice Gioia Maestro con lo stesso autore che interpreterà musicalmente qualche sua canzone a tema con il testo della serata.