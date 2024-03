Il cane anti-droga scova l’hashish in casa

I Carabinieri della Stazione di Barga hanno denunciato alla procura un 21enne di Castelnuovo di Garfagnana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish per un peso complesso di 80 grammi.

I fatti sono emersi a seguito di una perquisizione domiciliare condotta dai militari insieme ai colleghi di Castelnuovo e con il supporto di un’unità cinofila del nucleo carabinieri di San Rossore (Pisa). L’uomo deteneva la droga in casa insieme ad un bilancino di precisione, che avrebbe utilizzato per la pesatura dello stupefacente da dividere in dosi e a un telefono cellulare utilizzato per i contatti con i clienti. Al maggiorenne, già gravato da precedenti di polizia, i Carabinieri sono arrivatia seguito d’indagini che hanno portato anche alla denuncia di un minorenne, deferito alla competente Procura del tribunale dei minori di Firenze, residente a Barga e indagato per lo stesso reato.