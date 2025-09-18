Il “Cancellone“ festeggia 60 anni. Quante partite e tornei a calcio

BARGAIl Cancellone a Barga è innanzitutto un luogo un piccolo angolo di Barga, dove è presente un grosso cancello che un tempo immetteva nella proprietà di Palazzo Gherardi ed oggi nel complesso scolastico e nelle attività di Villa Gherardi. Ma a Barga, per tanti ragazzini cresciuti a pane e pallone, è anche tanto altro. Qui c’è ancora il campetto in terra battuta che ha ospitato sfide su sfide, che ha tenuto fuori casa per pomeriggio interi tante giovani generazioni che vi si sono susseguite giocando per i colori rossoblù. I colori della squadra del Cancellone. Qui oggi si tiene ancora il Torneo del Cancellone, ma il nucleo storico di tutto questo nacque ben sessant’anni fa. E proprio questo avvio della storia del Cancellone è stato in questi giorni celebrato. Un paio di giorni orsono, in... trasferta... nel campetto che è stato riallestito sotto il Ponte Lombardini di Barga, è stata ricordata la prima vittoria della squadra del Cancellone ad un torneo. Si è ritrovato un bel gruppo di ex giocatori che prima hanno dato vita ad una partita rievocativa tra le porte del campetto del parco, con le maglie ed il pallone di quei tempi, e poi si sono ritrovati a cena … naturalmente al Cancellone.

Luca Galeotti