“Il cancello automatico non evita i furti e toglie l’intimità“

“Con i nuovi cancelli automatici che stanno spalancati tutto il giorno il piccolo cimitero di San Filippo – ci segnala Elena –ha perso quell’aria di intimità e raccoglimento che lo caratterizzavano. Mi è stato detto che sono per evitare furti, ma a S.Anna i furti ci sono ugualmente, poi essendoci per sicurezza un pulsante azionabile da chi eventualmente rimanga all’interno, chi volesse rubare lo farà con più calma e sicurezza. Inoltre mi è stato detto (al momento non c’è nessun cartello indicativo) che aprirà alle 8 e chiuderà in inverno alle 17 e in estate alle 18.30. Un orario troppo ridotto per le esigenze del nostro paese“.