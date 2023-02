Francesco

Meucci

In difesa di Veronesi, va detto, non si è mosso pressoché nessuno. Diciamo che solo i sodali di FdI non l’hanno attaccato (ma neppure, appunto, platealmente sorretto). Dal centrosinistra va avanti da mesi un fuoco ininterrotto di accuse e anche da destra non sono stati teneri. La Lega, oltre ad aver espresso dubbi, si è mossa nelle sedi dove ha rappresentanza politica. Mentre qualche giorno fa il presidente del teatro del Giglio, Angelo Lazzarini (uno che proviene dalla società civile e che in campagna elettorale non aveva nascosto simpatie per Fabio Barsanti candidato-sindaco di Difendere Lucca), ha chiaramente detto che Veronesi deve farsi da parte perché troppo “divisivo“. Con un quadro del genere è difficile pensare di andare avanti così. E qui si torna alle elezioni in Lombardia: i bene informati dicono che chiuse le operazioni di voto, sarà il governo a intervenire sul comitato imponendo un cambio di passo. Non è chiaro se direttamente cambiando il presidente o in altro modo; ma di certo qualcosa dev’essere fatto. E’ una cosa talmente palese che già da un po’ si ipotizzano possibili soluzioni e, fra le tante, solo una ci convince appieno: quello di assegnare al sindaco Mario Pardini la guida dell’organismo. E lo diciamo non solo perché Pardini è il sindaco del comune capoluogo e quindi, necessariamente, il più alto in grado. Ma perché ha riconosciute capacità di ricucire gli strappi e tenere insieme anche le posizioni più distanti. Ed è proprio quello che serve adesso al comitato: un qualcuno che sappia ascoltare tutti e poi decida la strada da seguire scontentando il meno possibile. In zona non vediamo nessun altro in grado di farlo se non, appunto, il sindaco di Lucca. Oltretutto, è una soluzione agile e a portata di mano che farebbe il bene di Lucca, della Versilia e, soprattutto, di Puccini.