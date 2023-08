Il caldo rovente non dà tregua In centro siamo ormai a 39 gradi

Ancora caldo, anche per i prossimi giorni. Fino a inizio settembre, forse anche oltre. La speranza di vedere concluse le ondate di calore con domani o mercoledì sembra ormai infranta. Si prosegue in questa terza parte di agosto e forse anche per la prima parte di settembre con temperature superiori alle medie del periodo. Si parla di almeno un grado C in più oltre la media. E’ quanto emerge dalle previsioni meteo più aggiornate e dalle varie informazioni modellistiche dei principali centri meteorologici internazionali.

Dati e informazioni che hanno completamente cambiato segno e scenario dalla prima decade di agosto alla seconda e adesso anche per la terza ed ultima decade. D’altra parte si deve ricordare sempre che le previsioni meteo di tipo probabilistico si basano sul concetto di incertezza che è una caratteristica fondamentale del tempo meteorologico e del clima. Dunque ogni previsione meteorologica, non solo a breve o a medio termine, ovvero fra uno e cinque giorni, ma soprattutto a lungo termine, ovvero da sei a quindici giorni, risulta più completa se riporta una descrizione della sua incertezza.

Guardando alla giornata di ieri abbiamo avuto nel centro storico di Lucca una temperatura massima di 38,6 gradi C se guardiamo alle medie calcolate ogni 15 minuti, in particolare fra le 16,00 e le 16,15 e anche fra le 16,15 e le 16,30, oppure di 38,7 gradi C per le medie calcolate ogni 5 minuti. In assoluto i periodi più caldi sono stati registrati fra le ore 16,05 e le 16,10, e poi fra le 16,20 e le 16,30. Da evidenziare che il centro storico di Lucca ieri è risultato il luogo più caldo della Lucchesia scavalcando i tradizionali primati di Vorno (Monte Pisano nord), Pieve di Compito e Montecarlo.

Intanto dall’inizio della seconda decade di agosto nel centro storico di Lucca si è registrata una temperatura media che è stata seconda soltanto al roventissimo agosto 2003 (media di 28 gradi C), quello del primato assoluto del giorno più caldo ma anche del maggior numero di giorni con temperatura massima uguale o superiore a 34 gradi. Precisamente si parla di una temperatura media, dall’11 al 21 agosto, di ben 27,6 gradi C a fronte dei 23,1 gradi C della prima decade, dunque un aumento di ben 4,5 gradi C. Fino a ieri sera la temperatura media dell’intero mese di agosto 2023 è stata di 25,7 gradi C, valore che lo colloca al dodicesimo posto della classifica dei più caldi dal 1940. Una scalata veramente notevole di ben 57 posizioni nella classifica nel giro di 12 giorni. Ne mancano ancora 10 alla fine del mese, dunque la scalata potrebbe continuare con un ritmo notevole.

Paolo Mandoli