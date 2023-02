Il calcio amputati nelle scuole

Prosegue l’attività di sensibilizzazione dell’associazione Luccasenzabarriere ODV nelle scuole del territorio. Ieri mattina, David Bonaventuri, pluricampione italiano di calcio amputati vincitore della Coppa Italia 2022, insieme al presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua, ha incontrato oltre 100 studenti dell’Isi Barga per una mattinata dedicata al calcio amputati. Durante la mattinata, gli studenti hanno giocato insieme a Bonaventuri, spostandosi con le stampelle messe a disposizione dall’Ortopedia Michelotti. Attraverso questi incontri, l’associazione Luccasenzabarriere ODV promuove la sensibilizzazione e l’attenzione verso il tema della disabilità, visto come nuova opportunità e mai come ostacolo.

L’associazione Luccasenzabarriere ODV ringrazia l’assessore alla scuola del Comune di Barga, Lorenzo Tonini, la dirigente scolastica, Iolanda Bocci, e le professoresse, Lucia Lucchesi e Maria Chiara Marchetti, che hanno reso possibile l’iniziativa.