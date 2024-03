Il Caffè Di Simo riaperto. Una manifesto per ricordare il rapporto fra Caselli e Pascoli

L’accordo raggiunto tra Comune di Lucca e la proprietà dello storico Caffè di Simo, per la sua riapertura in occasione dell’anno pucciniano, trova il plauso della Fondazione Giovanni Pascoli di Barga. Proprio in questi giorni la fondazione pascoliana ha realizzato, collegato alla storia di questo locale, un manifesto che raffigura Giovanni Pascoli con l’allora proprietario Alfredo Caselli.

Come spiega il presidente della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami: "Il Caffè Di Simo, già Caffè Caselli, a cavallo tra ‘800 e ‘900 divenne un punto di riferimento per gli intellettuali e gli artisti cittadini, su spinta dell’allora proprietario Alfredo Caselli, mecenate e amante della cultura. All’epoca nelle sue stanze si ritrovavano personaggi come Giacomo Puccini, Giovanni Pascoli, Alfredo Catalani, Plinio Nomellini, Libero Andreotti e molti altri. Da anni la Fondazione Pascoli promuove il ricordo di Alfredo Caselli, protagonista della sua epoca, soggetto straordinario e innovativo, che tanto ha significato per la cultura pascoliana. Caselli per il poeta fu amico e uomo di fiducia, un rapporto testimoniato da un corposo scambio epistolare, oggi conservato tra l’Archivio di Castelvecchio Pascoli e la Biblioteca Statale di Lucca; un carteggio fondamentale per approfondire la biografia e l’opera pascoliana".

Da qui la stampa di questo manifesto con a corredo i primi versi dell’ode dedicata dal poeta all’amico lucchese. La locandina, su grafica di Caterina Salvi, è stata realizzata in collaborazione con il professor Umberto Sereni che quest’anno supporterà la Fondazione nel promuovere eventi ed attività in ricordo di Giacomo Puccini ed Alfredo Caselli.

Non è l’unica iniziativa in cantiere da parte della Fondazione Giovanni Pascoli di Barga in quest’anno. Tra maggio e giugno l’ente barghigiano proporrà sempre a Lucca la mostra "Dell’etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo", dedicata alla passione del poeta per la fotografia, mostra che per l’occasione sarà ampliata con contenuti dedicati a Puccini e Caselli, accomunati al letterato dall’amicizia e dall’interesse per il mezzo fotografico.

La mostra sarà allestita nel complesso di San Micheletto col fondamentale supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Luca Galeotti