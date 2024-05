Il Caffè Di Simo resta aperto. Nuovo accordo per giugno

Resterà aperto anche per tutto il mese di giugno l’Antico Caffè Di Simo in via Fillungo. L’amministrazione comunale e la proprietà dello storico locale hanno infatti rinnovato il contratto di comodato d’uso gratuito per un altro mese, e questo consentirà di proseguire con la programmazione di eventi, in particolar modo musicali, che verranno realizzati sempre con l’associazione Laboratorio Brunier come capofila e in collaborazione con il Liceo musicale Passaglia, il Conservatorio di musica Luigi Boccherini e il Centro studi Boccherini.

Le aperture saranno ancora concentrate nei fine settimana e anche per il prossimo mese si potrà accedere alle varie performance prenotandosi in orario di apertura alla biglietteria del Teatro del Giglio: esclusivamente via mail all’indirizzo, [email protected] Il programma, al cui perfezionamento sta tuttora lavorando l’ufficio sportello eventi del Comune, prevede sabato 1 giugno, a partire dalle 17 del pomeriggio, una serie di tre esibizioni di studenti del Liceo musicale Passaglia, con chitarre e clarinetti. La domenica 2 giugno sempre il Liceo sarà protagonista a partire dalle 18 con musiche per pianoforte. Il sabato successivo, 8 giugno, spazio al conservatorio Boccherini alle 17, e poi di nuovo il Passaglia alle 18 con una esibizione al pianoforte e alle 19 la classe di canto del conservatorio. Il programma si ripeterà in maniera simile anche il giorno successivo, domenica 9 giugno. La programmazione andrà avanti, con gli allievi del Liceo musicale e del conservatorio anche nei fine settimana successivi, quando si svolgeranno anche altri concerti a cura dell’associazione Laboratorio Brunier. Agli eventi musicali, che si svolgeranno sia all’interno del Caffè Di Simo e che nella adiacente piazza Guidiccioni, si affiancheranno presentazioni di libri che avranno come filo conduttore la figura del Maestro Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte.

In particolare, si comincerà sabato 1 giugno alle 16.15 con il libro di Daniele Rubboli “Le strade di Giacomo Puccini. Vita, opere e luoghi del compositore più amato al mondo”, con intermezzi musicali a cura del Circolo Catalani. Presenterà Gabriele Calabrese, introdurrà Francesca Fazzi. Continueranno anche le degustazioni del caffè “Aromatica Armonia”, la miscela offerta da Bonito, azienda del gruppo Giannecchini.. Lo spazio del bar dell’antico locale sarà inoltre ancora a disposizione per degustazioni gratuite che verranno offerte agli spettatori dei vari appuntamenti in programma.