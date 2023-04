“Il Caffè delle Mura non può andare a privati Che riapra ma per tutti“

“Quando è che il Baluardo dietro il Caffè delle Mura tornerà a svolgere le sue funzioni originarie di Parco Urbano?“. A chiederselo è il comitato Vivere il centro storico. “Studiando la relazione che fa parte del Decreto Ministeriale di tutela del Complesso Monumentale delle Mura Urbane del 2017 e il Codice dei beni Culturali del 2004, siamo giunti alla conclusione che, secondo noi, non si può cedere una parte delle Mura per attività private che peraltro, come nel caso in questione, impediscono la fruizione pubblica. Abbiamo chiesto una valutazione a Comune e Soprintendenza“.