Il bullismo raccontato agli studenti: "Una sfida educativa per tutti"

Grande partecipazione e interesse per l’incontro sul bullismo organizzato lunedì dalla Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castiglione. L’evento, che ha coinvolto tutte le classi delle Scuola Secondaria e le quarte e quinte della Scuola Primaria, è terminato intorno alle 15.30 e ha visto una forte interazione da parte degli studenti, che hanno posto domande e condiviso riflessioni sul tema molto caldo. Alla interlocuzione hanno partecipato attivamente anche gli insegnanti, offrendo spunti di discussione e chiedendo approfondimenti agli esperti presenti. L’intervento è stato gestito dall’ispettore Massimo Sodini della Questura di Lucca, che ha approfondito il fenomeno del bullismo da un punto di vista sociale e legale, sensibilizzando i ragazzi sulle conseguenze di certi comportamenti e sull’importanza del rispetto reciproco.

Durante l’incontro, poi, è intervenuto anche l’avvocato Giovanni Battista Santini, consigliere della stessa Pro Loco, che ha fornito ulteriori chiarimenti sugli aspetti giuridici legati al bullismo, sottolineando la necessità di un’azione congiunta tra scuola, famiglie e istituzioni per prevenire e contrastare il fenomeno. Gli organizzatori stanno pensando, alla luce dell’importanza sociale e dell’interesse suscitato, alla possibilità di coinvlgere quanto prima, con un nuovo appuntamento sul temi specifici, anche ai genitori, con un incontro dedicato a rafforzare ulteriormente la consapevolezza sul tema all’interno della comunità. All’incontro sono state invitate anche le amministrazioni dei comuni di Castiglione di Garfagnana, di Villa Collemandina e di Pieve Fosciana.

"L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita – spiegano dalla Pro Loco di Castiglione ringraziando a nome di tutta la comunità l’ispettore Massimo Sodini per il suo prezioso contributo e per la disponibilità –. Una conferma dell’impegno della comunità nella lotta al bullismo e nella promozione di valori fondamentali, come il rispetto e la convivenza civile".

Fiorella Corti