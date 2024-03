Il bombardiere. A Villa Bottini il libro storico

Un uomo con una cultura non indifferente per l’epoca, un esperto di artiglieria al centro delle battaglie eppure un soldato ai margini della storia e dell’esercito. È la professione del bombardiere che verrà presentata domani alle 17 a Villa Bottini, con una nuova pubblicazione dell’associazione Historica Lucense. Il libro “Il Bombardiere e la sua figura professionale nella letteratura militare dei

secoli XVI e XVII”, scritto da Francesca Zatini ed edito tra Tralerighe Libri, è il terzo Quaderno pubblicato dall’associazione culturale lucchese.

"Il Bombardiere è una figura magica - afferma l’autrice - che si tinge di nero, puzza di zolfo combusto e reca sugli abiti i segni delle scintille e delle vampe di fiamma da cui è circondato nello svolgimento del suo compito. O, più semplicemente, è un uomo, un soldato, che conosce le materie scientifiche, la matematica, la geometria, fa lavorare compassi, archipendoli, cunei per l’alzo dei pezzi e tutto un armamentario quasi sconosciuto ai più". La presentazione, aperta al pubblico, ripercorrerà la formazione del bombardiere, i suoi compiti e le sue conoscenze. Una figura professionale irrinunciabile per la quotidianità lucchese del rinascimento e che spesso poteva diventare merce di scambio “diplomatico” fra stati in guerra. Era loro, i bombardieri, i depositari dell’arte di maneggiare la polvere nera, gli unici a sapere come gestire le nuove e terribili macchine belliche che proteggevano le città del tempo.

"La nostra associazione - spiega Mario Parensi, presidente dell’Historica Lucence - si occupa da quasi un ventennio di rievocazione e di studio degli aspetti militari dell’epoca, con particolare riferimento alle artiglierie e alle fortificazioni dei secoli XVI e XVII, promuovendone la conoscenza attraverso pubblicazioni, esposizione di materiali e conferenze". L’incontro si inserisce nel calendario di eventi del 2024 in cui l’associazione celebra i 500 anni dall’istituzione della prima squadra di bombardieri a Lucca. Interverranno all’evento Fabio Bertini, docente di Storia contemporanea, e Chiara Sodini, docente di Storia militare, presso l’Università di Firenze.