Il blitz dell’eco-attivista. Multa da 20mila euro: "Preferisco il carcere a un futuro incerto"

Affronta multe e processi, rischia gli arresti domiciliari o ancora peggio il carcere. Eppure Giordano Stefano Cavini Casalini, eco-attivista empolese di 32 anni che ora vive in Garfagnana, non riesce a restare indifferente. E così non si ferma, torna in azione. Con gesti eclatanti e controversi come l’imbrattamento di Palazzo Vecchio con vernice arancione e conseguente ’placcaggio’ da parte del sindaco Dario Nardella. Quattro giorni fa l’ultimo blitz agli Uffizi quando con altri due militanti di Ultima Generazione ha appiccicato sulla teca della Venere di Botticelli otto fotografie dell’alluvione di Campi Bisenzio, esempio lampante del disastro climatico. "Sono disposto a rinunciare alla mia libertà per salvare la vita di mia figlia e delle prossime generazioni", dice con serafica fermezza.

Giordano, l’ultimo raid agli Uffizi cosa le è costato?

"Ho appena ricevuto una sanzione amministrativa che parte da 20mila euro ma può arrivare fino a 60mila. Una cifra inasprita dalla nuova legge contro gli ’eco-vandali’. Ma mi preoccupano di più i processi e l’idea di poter finire in carcere, visto che ho violato l’obbligo di dimora. Per ora non ho ricevuto nessun provvedimento, ma la decisione del giudice potrebbe arrivare da un momento all’altro".

Perché violare la legge?

"È stata una scelta complessa, mi sono chiesto: finisco in carcere e non vedo più figlia o faccio finta di niente e le lascio un futuro pieno di incertezze? Alla fine scelgo sempre il bene della comunità, anche se questo comporta la decisione meno vantaggiosa per me".

E la sua famiglia la appoggia?

"Mia figlia ha 9 anni ma sa quello che faccio, glielo racconto e cerco di renderle la cosa meno dolorosa. Quando sono rientrato in azione le ho detto: non so quando ci rivedremo. Sono argomenti difficili ma lei mi sostiene, capisce il mio impegno".

Il momento più complesso che ha dovuto affrontare?

"Dopo il blocco stradale in provincia di Roma, per la prima volta sono stato in carcere. In tre giorni non mi è mai stato permesso di uscire dalla cella, nemmeno per fare la doccia, chiamare l’avvocato o i miei familiari. Ma il pensiero di poter tornare in carcere per un periodo più lungo è ancora più terribile. Anche per questo ho riflettuto a lungo prima di agire".

Alla fine cosa è prevalso?

"Quello che è successo a Campi riguarda tutti noi e poteva capitare ovunque. Con l’ultima azione abbiamo chiesto il fondo da 20 miliardi per riparare i danni delle catastrofi climatiche. E poi sento il dovere di continuare anche per tutti quei giovani di cui mi sono preso cura lavorando per dieci anni nella sanità pubblica".

Di cosa si occupava?

"Ho lavorato a Vinci per una cooperativa, anche nell’ambito della psichiatria territoriale per minori. Un anno fa ho dato le dimissioni per portare avanti la mia disobbedienza civile, al momento sono disoccupato".

Come farà a pagare la multa?

"Quei soldi non ce li ho. I nostri legali faranno ricorso. E comunque non la pagherò. Da poco mi sono trasferito a Piazza al Serchio, sono ospite in una proprietà dove mangiamo quello che coltiviamo. Sopravvivo grazie a qualche risparmio e al sostegno della mia famiglia".

Ci sono tanti modi per difendere l’ambiente. Perché queste azioni?

"Non usiamo mai violenza, creiamo un disturbo che può provocare un danno, questo sì. Ma la protesta nasce da un’ingiustizia che tutti stiamo subendo. E dal fatto che il tentativo di dialogo con la politica ha fallito. Sì, potremmo pulire i parchi in silenzio. Ma se subisci un’ingiustizia come fai a stare in silenzio? Questa si chiama omertà".