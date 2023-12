Il bilancio di Altopascio ”Sarà l’anno dei cantieri e degli interventi per il sociale“

Il Comune di Altopascio ha dato il via libera al bilancio di previsione 2024. Dal palazzo fanno sapere che sarà l’anno dei cantieri e degli interventi per il sociale, da declinare a vantaggio delle famiglie maggiormente in difficoltà. L’amministrazione guidata da Sara D’Ambrosio parla di "opere pubbliche importanti e strategiche, come le nuove scuole e la caserma dei Carabinieri che sono propedeutici a trasformare il presidio delle forze dell’ordine, la rigenerazione urbana di Spianate, gli interventi sulle strutture sportive e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e un’attenzione sempre crescente per le frazioni, le famiglie e per le fasce più deboli".

"Approviamo il bilancio prima della fine dell’anno – dice D’Ambrosio – e lo facciamo nonostante la proroga; significa essere subito operativi per partire con lavori e interventi e dare ulteriore stabilità e solidità all’ente". Il bilancio, sottolinea D’Ambrosio, "consente di progettare e strutturare il presente e il futuro del territorio tenendo fermo il principio di equità sociale, riuscendo a gestire i rincari che investono in prima persona anche il Comune, senza intaccare i servizi e senza venire meno alla volontà di sostenere i cittadini che hanno più bisogno e che vivono situazioni di maggiore fragilità".

Cinque i pilastri: scuola, sociale, giovani, famiglie e anziani. E ancora "investimenti ordinari e straordinari che consentono di sbloccare risorse per la crescita del territorio; ringrazio la giunta – dice il sindaco - la maggioranza e gli uffici per il lavoro fatto".

Vediamo i capitoli per l’anno prossimo. Sociale:"Confermati i fondi di 50mila euro per sostenere le persone nel pagamento della Tari e il fondo anticrisi, il contributo per l’affitto e tra le novità ci sarà il bando a sostegno delle famiglie che hanno più figli iscritti allo stesso servizio a domanda individuale per il pagamento di mensa o trasporto scolastici". Inoltre, risorse per ristrutturare la caserma dei Carabinieri, liberare nuovi spazi e creare nuovi alloggi per garantire un maggiore e un’ulteriore presenza sul territorio.

Investimenti: "Tanti i cantieri già attivi o in procinto di partire: scuole, sport, manutenzioni, rigenerazione urbana, il 2024 sarà l’anno dei grandi cantieri del territorio; nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri (2,8 milioni di euro), nuova scuola media di Altopascio (7 milioni di euro), rigenerazione urbana di Spianate (2 milioni di euro), nuova piazza di Spianate (400mila euro) e nuova scuola di Marginone (oltre 2 milioni di euro)".

Maurizio Guccione