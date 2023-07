Il “Bar Aurora“ compie cento anni Festa per il locale di via Fillungo

Cento anni e non sentirli: sono quelli che nella giornata di sabato scorso ha festeggiato il Bar Aurora di via Fillungo 236, un’attività che definire storica è davvero inevitabile. Il bar prese infatti l’avvio nel lontanissimo 1923, in un mondo completamente diverso dal nostro, ma ha saputo, attraverso tante gestioni, mantenersi al passo con i tempi. Attualmente la gestione è curata dalla famiglia Morelli che ha rilevato l’attività nel febbraio del 2014. E per festeggiare questa bella ricorrenza Stefano Morelli, fratello della titolare Cristina, ha elaborato un cocktail chiamato "Centino dell’Aurora" che ha incontrato il favore dei clienti. Nel locale, che è stato visitato per gli auguri di rito dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore Fabio Barsanti con una targa (nella foto), per l’occasione sono state esposte foto davvero bellissime che attraversano i cento anni di attività del locale. A tutti i clienti è stata donata una cartolina ideata per l’occasione da Dario Lustro Barsotti che ritrae il primo storico titolare e gli attuali.